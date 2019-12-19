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Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

19.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:15
'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesindeki evlerinde Bayram Yıldırım (51), tartıştığı eşi Yıldırım'ı (48) bıçakladı.
Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Eşkal bilgilerini değerlendiren Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Bayram Yıldırım'ı Rasimpaşa Mahallesinde yakaladı.
Suçunu itiraf eden Yıldırım gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda eşi Gülderen Yıldırım ile boşanma aşamasında olduklarını ve iki yıldır ayrı yaşadıklarını anlattı.
Öte yandan Gülden Yıldırım'ın 16 Ekim'de Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" konusuyla ilgili Bayram Yıldırım'dan şikayetçi olduğu, 23 Ekim'den itibaren 1 ay süreyle koruma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı. Bu kararın 23 Kasım'da sona erdiği geçen süreçte Gülden Yıldırım'ın eşiyle arasının iyi olduğunu belirterek ek süre talep etmediği bildirildi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram Yıldırım, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.
Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

Bayram Yıldırım, Bahçelievler, Gülderen, Güncel

Kaynak: AA


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