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Bahçelievler'de fabrikanın çatısı uçtu

Bahçelievler'de 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu.

06.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:31 Bahçelievler'de fabrikanın çatısı uçtu
'de 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu. Çatının düştüğü sırada etrafta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının bir kısmı binanın önünde park halindeki kamyonetin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çatının parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı. Çatının düştüğü anda çevrede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Yenibosna, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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