- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...
- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı 2'inci kattan düşen genç kız yaşam mücadelesi veriyor Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç kız 6 katlı bir apartmanın 2. katından aşağıya düştü.
09.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:13
- Bahçelievler 'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı2'inci kattan düşen genç kız yaşam mücadelesi veriyor
İSTANBUL - Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç kız 6 katlı bir apartmanın 2. katından aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.Olay, Bahçelievler'de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. İsimli 17 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. O sırada apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan bazı vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli hemen genç kızın yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Canan Y.'nin iç kanama geçirdiği tespit edildi. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Canan Y. hastanede yaşam mücadelesi veriyor."Bir anda aşağıya düştü"Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, "Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü" dedi.O anlar kameradaGörüntülerde, genç kızın ikinci kattan aşağıya sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli kızın hemen yanına koşuyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin genç kıza müdahale ettiği görülüyor.
İSTANBUL - Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç kız 6 katlı bir apartmanın 2. katından aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.Olay, Bahçelievler'de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. İsimli 17 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. O sırada apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan bazı vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli hemen genç kızın yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Canan Y.'nin iç kanama geçirdiği tespit edildi. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Canan Y. hastanede yaşam mücadelesi veriyor."Bir anda aşağıya düştü"Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, "Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü" dedi.O anlar kameradaGörüntülerde, genç kızın ikinci kattan aşağıya sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli kızın hemen yanına koşuyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin genç kıza müdahale ettiği görülüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...
Etiketler : Bahçelievler, Genç, 3. Sayfa
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