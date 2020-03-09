Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
Bahçelievler'de 2. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
09.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:10
Bahçelievler 'de 2. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kızın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Bahçelievler'de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. (17), bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Mahalle sakinleri hemen genç kızın yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, iç kanama geçirdiği tespit edilen genç kızı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Canan Y., hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
"Bir anda aşağıya düştü"
Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, "Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü" dedi.
Genç kızın düşme anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın 2. kattan sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli hemen kızın yanına koşuyor. - İSTANBUL
Olay, Bahçelievler'de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. (17), bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Mahalle sakinleri hemen genç kızın yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, iç kanama geçirdiği tespit edilen genç kızı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Canan Y., hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
"Bir anda aşağıya düştü"
Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, "Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü" dedi.
Genç kızın düşme anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın 2. kattan sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli hemen kızın yanına koşuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
Etiketler : Bahçelievler, Genç, 3. Sayfa
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