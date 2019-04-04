04 Nisan 2019, 14:34
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Günlük Kiralık Evde, Çekyat Altında Uzuvları Kesilmiş Kadın Cesedi Bulundu

Bahçelievler'de günlük kiralık daireden gelen kötü kokular üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. Ekipler, çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş cansız kadın bedeni buldu.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi.

BAVUL İÇİNDE GETİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.

"CESET BİR HAFTADIR ORADAYMIŞ"

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu.

Polisin daireyi kiraya veren kişiye ulaşmak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Polis, Bahçelievler, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (5)
.: Otel niye var otelde kayıt var tabi denetim kolay günlük kiralık evler sakat.
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AAAAAAAAAAA: toplum nereye gidiyor. . suçlulara caydırıcı cezalar neden verilmiyor. . Millette din ahlak kalmadı kanunlarda yetersiz. . n''olacak sonu. .
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ZİYAA: Vay caniler vay ALLAH sonumuzu hayretsin
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DÜRDANE: nasıl bir fantazi ölü sevicilik :0
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ABUZER KÖMÜRCÜ: Günlük kiralık daireler yasaklanmıştı hani
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