Haberler » Güncel » Bahçelievler'de hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber

Bahçelievler'de hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bahçelievler'de bir hırsız, alışveriş yapan kadının sırt çantasındaki cüzdanı alarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

20.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:18Bahçelievler'de hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
'de bir hırsız, alışveriş yapan kadının sırt çantasındaki cüzdanı alarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, Soğanlı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde kaldırım kenarında yürüyen bir kadını takibe aldı. Çocuğuyla birlikte kırtasiyeye giren kadının, yürürken sırt çantasındaki fermuarı açan hırsız, buradaki cüzdanı alıp kayıplara kaçtı.

Ödeme yapacağı sırada çantasında cüzdanının olmadığını fark eden kadın, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu fark etti. Genç kadın, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, hırsızın yakalanması için polis çalışması başlattı.

Kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın ilk önce bir kadını takip ettiği ve o kadının sırt çantasının fermuarını açmaya çalıştığı görülüyor. Kadının fark etmesi üzerine hırsız, eyleminden vazgeçiyor ve takibe aldığı başka bir kadının sırt çantasından cüzdanını çalıyor.

Kıbrıs Caddesi, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:30:49