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Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi

Bahçelievler'de depremden zarar gören iki binadan vatandaşlar tahliye edilerek, tedbir amaçlı mühürlendi.

26.09.2019 23:05Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi
Bahçelievler'de depremden zarar gören iki binadan vatandaşlar tahliye edilerek, tedbir amaçlı mühürlendi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki iki binada da yarılma ve çatlaklar oluştu. Olay yerine gelen yetkililer, risk taşıdığı gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Tahliyenin ardından bina mühürlendi. Binaların bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise vatandaşlara konaklama imkanı sunarken, vatandaşlar akrabalarına gitmeyi tercih etti.
(İHA)

Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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