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İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı apartmanın ikinci katından düşen genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

09.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:50

Bahçelievler 'de 16 yaşındaki genç kız 5 katlı apartmanın ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. 5 katlı binanın ikinci katında kardeşi ve babası ile beraber yaşayan Canan Y. isimli 16 yaşındaki genç kız, pencerede bulunduğu sırada cadde üzerindeki kaldırıma düştü.

KALDIRIMDA BEKLEYENLERİN YANINA DÜŞTÜ

O sırada kaldırımda bekleyenlerin hemen yanına düşen Canan Y.'nin başına çok sayıda kişi toplandı. Sırtının üzerine düşen genç kız yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. O sırada bir kişi de ikinci kattaki daireye çıkarak evde uyuyan diğer kız kardeşe durumu haber verdi.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Ağır yaralanan Canan Y, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İç kanaması olduğu tespit edilen Canan Y. hemen ameliyata alındı. Birisi 4 saat süren iki ameliyat geçiren 16 yaşındaki genç kız, bugün hayatını kaybetti.

"ARKAMIZDAN BABASI GELDİ"

Canan Y.'nin düştüğü sırada olay yerinde olan görgü tanıklarından Müslim Sarıoğlu yaşananları anlattı. Dairede uyuyanları uyandırmak için kapıya sertçe vurduğunu ifade eden Sarığlu, "Dün burada bir kahvaltı organizasyonumuz vardı. Onları ağırlamak için derneğin içindeydik. Bir ses geldi dışarıdan biz de dışarı çıktık. Yerde baygın, kafası kanamış bir kız yatıyordu. İkinci kattan kızın düştüğünü söylediler. Ambulansı, polisi çağırdık. Üst kattaki komşulara seslendik sizden biri mi diye. Sonra ben daireye çıktım. Bir dairenin kapısını iki genç çalıyordu. Ben kapıya sert bir şekilde vurdum. Kapıyı genç bir kız açtı. 'Dışarıda biri aşağı düştü, sizden biri mi?' diye sorduğumda 'kız mı?' diye sordu bana. 'Evet kız' dedim, 'eyvah' dedi cama fırladı. Aşağıdaki düşen kızı görünce panikle benimle beraber aşağı indi. Sonra arkamızdan babası geldi. Ambulans geldi, polis geldi. Aldılar götürdüler" dedi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Canan Y.'nin daha önce aralıklarla baygınlıklar yaşadığı öğrenildi. Hastaneden alınan Canan Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.Genç kızın yere düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

Kaynak: DHA

Etiketler : Bahçelievler, Polis, Genç, 3. Sayfa, Güncel
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Yorumlar (7)
KUZEYİN UŞAĞI:Rabbim rahmet eylesin, kızımıza, mekanı cennet olsun. taksiratını affetsin, ailesine sevenlerine sabır verin. .
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ŞİRİN ADAM:Allah Gani Gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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SERKAN:Ne cahil milletimiz var kız düşmüş yerde hala yukarı bakıyorlar.
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FANİ:Yazık olmuş.
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DİYARBAKIRLI MURAT:Rabbim hiç kimseye bu şekilde evlat acısı yaşatmasın. ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. mekanı cennet olsun.
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SANSASYONELİST YORUMLAR:ALLAH rahmet eylesin inşallah. Uçurumun, yüksek yerlerin, balkonların, pencerelerin köşelerinde durmayın Allah muhafaza sağlıkdan dolayı bir anda şuurunuzu kaybedip yani bayılıp düşebilirsiniz. Bana birşey olmaz demeyin olan insanlara oluyor zaten sen başka bir yaratık değilsin.
Cevap Yaz 1 9
FATİH:Sen ne saçmalıyorsun kardeş?
4 0

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