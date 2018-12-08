Bahçelievler'de İlginç Görüntü.

Bahçelievler
'de ilginç görüntü...Motosikletinin üzerine koli bandı ile bisiklet sabitleyip trafiğe çıktı
İSTANBUL - Bahçelievler'de bir şahıs motosikletinin üzerine bisiklet koyup koli bandı ile sabitledi. Bisikletle birlikte trafikte seyreden motosikletli görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İlginç görüntü, Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan bir motosikletli, ortaya alışılagelmişin dışında bir görüntü çıkardı. Bir sürücü motosikletinin üzerine bisiklet koyup koli bandı ile sabitledi ve bu şekilde trafiğe çıktı. Motosikletinin üzerine koyduğu bisiklet ile trafiğe çıkan sürücü, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Bu ilginç manzara karşısında bir vatandaş telefonuna sarıldı ve o anları saniye saniye kaydetti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:17