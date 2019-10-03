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Bahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskın

BAHÇELİEVLER'de alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi.

03.10.2019 18:25Bahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskın
BAHÇELİEVLER'de alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi suçüstü yakalanırken, 6 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda polis ekipleri, Kocasinan Mahallesi Çerkez Sokak'ta bulunan bir depoya, saat 17.00 sıralarında baskın yaptı. Yapılan baskında ticari araç ile imalathanede üretilen sahte ve kaçak içkiyi piyasaya sürmek üzere dağıtıma çıkmaya hazırlanan M.K. adlı bir kişi suçüstü yakalandı.

6 TON KAÇAK VE SAHTE İÇKİ
Depoda ve ticari araçta yapılan aramada koli ve bidonlar içinde satışa hazır alkol ele geçirildi. Şüphelinin elde ettiği saf alkolü, büyük depolarda toplayarak kurduğu düzeneklerle damıttığı, sonrasında ise kazanlarda kaynatarak sahte alkole dönüştürdüğü öğrenildi. Depoda yapılan aramada toplamda 6 ton sahte ve kaçak içkiye el konulurken gözaltına alınan M.K işlemeleri yapılmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü. Operasyonla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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