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BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET ÇÖKEN YOLDA MAHSUR KALDI

Bahçelievler'de alt yapı çalışmaları sonrası üzeri mıcır ile kapatılan yol bir kamyonet geçerken çöktü.

06.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:04 BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET ÇÖKEN YOLDA MAHSUR KALDI

'de alt yapı çalışmaları sonrası üzeri mıcır ile kapatılan yol bir kamyonet geçerken çöktü. Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı. 

Olay Bahçelievler Merkez Mahallesi Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Caddesi ile 29 Ekim Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alt yapı çalışmaları sonrası mıcırla kapatılan yoldan 4 ton yük taşıyan kamyonet geçtiği sırada yol çöktü. Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı. İBB ekipleri tarafından vinç ile kaldırılan kamyonet saplandığı yerden kurtarıldı.

İsminin Cemil olduğu öğrenilen 41 VD 307 plakalı kamyonetin sürücüsü, "Işıklarda bekliyordum sola dönecektim. Burada daha önce arkadaşlar kazı yapmış üzerine mıcır atmışlar. Yağmurlu hava, yumuşak toprak. Bir anda oturdu araba öylece mahsur kaldık." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yola saplanan kamyonet

-Şoför röp

-Kamyonetin kurtarılması

-Diğer görüntüler

 

 


- İstanbul

Bahçelievler, Yenibosna, 29 Ekim, Güncel

Kaynak: DHA

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