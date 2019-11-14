Haberler » Güncel » Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi - Haber

Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

14.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:10Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik kısımda yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle dumanlar tüm apartmanı sararken, dumandan 9 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara yardım etti. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.
(İHA)

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44 Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında
20:44 Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
20:44 NATO Endüstri Forumu'nda "Çin" kaygısı
20:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk...
20:40 SAADET ÖĞRETMEN, İNTİHARDAN HEMEN ÖNCE ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
18:27 EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:46:06