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Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendiİSTANBUL - Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

14.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:29
Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
İSTANBUL - Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Çimen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik kısımda yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle dumanlar tüm apartmanı sararken, dumandan 9 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara yardım etti. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Bahçelievler, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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