Bahçelievler'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 berber mühürlendi

Bahçelievler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 berber mühürlendi.

16.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:49
Bahçelievler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 berber mühürlendi.
Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 50 gün kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlerde denetimlerini sıklaştırdı.
Ahmet Yesevi Caddesi'nde faaliyet gösteren erkek berberinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, "hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu, çalışanları maske kullanmadığı, randevu sistemi ile çalışılmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı" gerekçesiyle iş yerine 392 lira idari para cezası kesti.
Zabıta ekipleri denetim sırasında berberde çalışan Pakistan uyruklu Alican Muhammed ile karşılaştı. Üzerinden pasaport ve kimlik çıkmayan Alican Muhammed, polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan Alican Muhammed, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ihbarı üzerine Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren erkek berberine giden zabıta ekipleri, ruhsatı bulunmayan ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen genel kurallara riayet etmeyen iş yerine 392 TL idari para cezası kesti.
Mühürlenen her iki berber hakkında İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunulmak üzere tutanak hazırlandı. Bahçelievler’de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 berber mühürlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler, Zabıta, Güncel, Haber

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