Haberler » 3. Sayfa » Bahçelievler'de kuyumcu bıçaklandı - Haberler

Bahçelievler'de kuyumcu bıçaklandı

Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı.

06.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:49Bahçelievler'de kuyumcu bıçaklandı
'de bir şahıs, tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir şahıs, dükkan sahibi ile tartıştı. Elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. Olayı gören esnaf, yardım için kuyumcuya koştu. Yaralı kuyumcu çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuyumcuda yaşanan olay polisi de alarma geçirdi. Soygun olabileceği ihtimali üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının eşkalini tespit etti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede zanlının dün kuyumcudan alışveriş yaptığı, bugün de tekrar aynı dükkana gelerek kuyumcu ile tartıştığı belirlendi.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Ben çığlıkları duydum yardıma koştum. Kuyumcu arkadaş yerde yatıyordu. Sırtında bıçak yaraları vardı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:41:57