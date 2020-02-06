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BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUNCU DEHŞETİ KAMERADA

Kaçmaya çalışan şüpheli peşinden gelenlere elindeki bıçakla böyle saldırdı.

06.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:47BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUNCU DEHŞETİ KAMERADA

-Kaçmaya çalışan şüpheli peşinden gelenlere elindeki bıçakla böyle saldırdı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAHÇELİEVLER'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. Şüphelinin dışarda peşinden gelmeye bıçakla saldırdığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında , Cumhuriyet Mahallesi Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuyumcuya giren bir şüpheli kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek altınları almak istedi. Altınları vermek istemeyen kuyumcu ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kuyumcuyu ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BAĞIRIYORDU, ELİNDE BIÇAK VARDI"

Burada esnaf olan görgü tanığı Serkan Kızıltaş olayı şöyle anlattı:

"İçeri girdiğimde bağırıyordu. Elinde bıçak vardı. Soyguncu beni görünce benim peşime koşmaya başladı. Elime fırlatmak için ayakkabı aldım.  Tekrar içeriye girdim. Soyguncu kaçtı. Kuyumcuyu sırtından yaraladığını gördüm. Bilinci yerindeydi ama yaralıydı."

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin kuyumcudan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli peşinden gelmeye çalışanlara elindeki bıçakla saldırıyor. Şüpheli daha sonra koşarak kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyumcudan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar



Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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