14.06.2019 12:56
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Bahçelievler'de lise önünde kavga

Bahçelievler

Bahçelievler'de, bir lisenin önünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de, bir lisenin önünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, lise önünde, iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada öğrencilerden M.C, karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.C'yi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Polis, olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencileri gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Bahçelievler, Güncel

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