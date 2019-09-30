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Bahçelievler'de lüks sitede dehşet anları

Bahçelievler'de lüks sitede dehşet anları Sitedeki iş yerinde yaşanan saldırıda iki kişi yaralandıİSTANBUL - Bahçelievler'de lüks sitede silahlı dehşet yaşandı.

30.09.2019 16:23
Bahçelievler'de lüks sitede dehşet anları
Sitedeki iş yerinde yaşanan saldırıda iki kişi yaralandı
İSTANBUL - Bahçelievler'de lüks sitede silahlı dehşet yaşandı. Lüks siteye gelen saldırganlar iki kişiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
Olay Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe caddesi üzerinde bulunan lüks sitedeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu iş yerine gelen iki kişi, silahla kurşun yağdırdı. İki kişiyi vurarak yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Sitede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları şahısları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bahçelievler'de lüks sitede dehşet anları

Bahçelievler, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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