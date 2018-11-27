Bahçelievler'de Market Soygunu

Bahçelievler
'de, silahlı ve maskeli 2 kişi, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin lira alarak alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez
Mahallesi Atatürk Caddesi
'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli 2 şüpheli, kasiyeri etkisiz hale getirdi.
Daha sonra kasadaki yaklaşık 6 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yenibosna,Atatürk Caddesi,Bahçelievler