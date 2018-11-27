27 Kasım 2018, 23:07
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Bahçelievler'de Markette Silahlı Soygun

Bahçelievler'de markette silahlı soygun Maskeli hırsızlar kasadaki 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştıİSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, silahlı ve maskeli 2 soyguncu, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.

Bahçelievler'de markette silahlı soygun
Maskeli hırsızlar kasadaki 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, silahlı ve maskeli 2 soyguncu, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Bahçalievler Yenibosna Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markete meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen silahlı ve maskeli 2 şüpheli, kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık 6 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. İstanbul,Bahçelievler
27 Kasım 2018 Salı 23:07



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