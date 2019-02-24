Bahçelievler'de Metrobüs Kazası

Bahçelievler
'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar
'dan Zincirlikuyu
istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Zincirlikuyu, Avcılar, Bahçelievler, Güncel
Kaynak: AA