Bahçelievler'de okul çıkışı yaşanan kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı

Bahçelievler
'de okul çıkışı yaşanan kavgada 2 lise öğrencisi yaralandıLiselilerin kavgası kanlı bitti
İSTANBUL - İstanbul
Bahçelievler'de bir liseden çıkan 2 öğrenci kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 2 öğrencinin yardımına okul yönetimi koşarken saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 12. Sınıf öğrencisi olan B.B. ve A.A.T. ders bitimi sonrası okuldan çıkarak evlerine gitmek için yola çıktı. 2 öğrenci okulun arka tarafına geldikleri sırada bir anda henüz bilinmeyen bir sebepten kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbelerinin hedefi olan iki öğrenci vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı olarak okullarına gelen öğrenciler durumu okulu yönetimine anlattı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı öğrenciler sedyeyle ambulansa taşındıOkul yönetimi yaralı öğrencilerin durumuna bakarak okul içerisinde ilk müdahalesini yaptı. Ardından okula gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iki öğrenciyi sedyeyle ambulansa taşıyarak çevredeki en yakın hastaneye sevk etti. Yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri okul çevresinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul, Bahçelievler, 3. Sayfa
Kaynak: İHA