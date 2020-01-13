Haberler » Güncel » Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı - Haber

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı

Bahçelievler'de park halindeki bir araçta patlama meydana geldi.

13.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:15Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı
'de park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, Bahçelievler'de bir AVM'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan diğer 1 kişi ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)

Bahçelievler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:20  Tomarza'da 277 TOKİ konutunun sahibi kura ile belirlendi - Haber
21:19  İBB'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SATMASINA PROTESTO - Haber
21:18  Ahıra giren maymun, koruma altına alındı - Haber
21:18  Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Haber
21:18  BM'den İran'a "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 21:28:43