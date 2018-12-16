16 Aralık 2018, 06:18
»»

Bahçelievler'de Park Halindeki Otomobil Yandı

- Araçtan detaylar Bahçelievler'de park halindeki otomobil yandı Henüz belirlenemeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Bahçelievler'de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

- Araçtan detaylar Bahçelievler'de park halindeki otomobil yandı
Henüz belirlenemeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bahçelievler'de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Fevziçakmak Mahallesi Orkide Sokak'ta park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Alevlerin sıçraması nedeniyle ön tarafta bulunan başka bir otomobilin ön kısmı ile bir iş yerinin tabelası da yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının başladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iş yerine ait tabela ve diğer otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bahçelievler
16 Aralık 2018 Pazar 06:18



YORUMLAR