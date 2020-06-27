BAHÇELİEVLER'DE PATLAMANIN OLDUĞU BİNADA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yüksel KOÇ-Alper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAKİstanbul DHABahçelievler'de bu sabaha karşı işyerinde meydana gelen patlama sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

27.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:08
Yüksel KOÇ-Alper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAKİstanbul DHA
Bahçelievler'de bu sabaha karşı işyerinde meydana gelen patlama sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Binanın girişindeki 2 dükkan ve 12 dairede maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin binadaki incelemeleri sürüyor.
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 62 numaralı binada sabah 04.55 sıralarında yedi katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği 10 kişinin yaralandığı patlamada, binadaki iki dükkan ve 12 daire ile yan binalarda hasar oluştu. Binanın önünde park eden araçlar da hasar gördü.
İtfaiyenin söndürme işlemini tamamlamasının ardından Bahçelievler Belediyesi zabıta, imar ve temizlik ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra temizlik çalışması yaptı.
Bina sakinlerinin yeme-içme ihtiyaçları, binaya yakın yerde bulunan belediyenin etkinlik çadırında karşılandı.
Belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü ekiplerinin binada yapacakları incelemenin ardından bina sakinlerinin ikametine izin verilip verilmeyeceğine karar verileceği, ikamete uygun olmayan daire sakinlerinin geçici barınma ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bina sakinlerinin ilaç ve değerli eşyalarını almalarına izin verildi.
BİNA 21 YAŞINDA
Bu arada, binanın yapımına 1998 yılında başlandığı, inşaatın 1999 yılında bitirildiği, patlamanın meydana geldiği nakış atölyesinin ise belediyeden 2011 yılında ruhsat aldığı ifade edildi. BAHÇELİEVLER’DE PATLAMANIN OLDUĞU BİNADA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Sabah, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Yaşam
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Haberler››Güncel››BAHÇELİEVLER'DE PATLAMANIN OLDUĞU BİNADA İNCELEMELER SÜRÜYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: Konyaaltı Sahili'nde yasak ve sonrası - Haber 17:32: Deprem bölgesi Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı - Haber 17:32: Ziraat Odası başkanlarından 'tütün' açıklaması - Haber 17:30: ANTALYA Konyaaltı sahili, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yoğunlaştı - Haber 17:29: Son dakika... Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti - Haberler 16:39: İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu - Ekonomi 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber