Bahçelievler
'de pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İSTANBUL - Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan Mertcan Karagöz tedavi altına alınırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Sokak ortasında vurulan Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bahçelievler
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:25