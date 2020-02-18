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Bahçelievler'de riskli binalar yıkılıyor (2)

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.

18.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12

'da 26 'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 'de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor.

saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde risk taşıyan 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı.

Caddenin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.

Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bahçelievler'de riskli binalar yıkılıyor (2)

Bahçelievler, İstanbul, Sabah, Eylül, Güncel

Kaynak: AA


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