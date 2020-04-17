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BAHÇELİEVLER'DE SEMT PAZARLARINDA POLİS DENETİMİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi polis ekipleri semt pazarlarını denetledi.

17.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:39
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi polis ekipleri semt pazarlarını denetledi. Ekipler, pazarcıları ve vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.
Sokağa çıkma yasağı öncesi Bahçelievler Kuleli semt pazarında zaman zaman yoğunluk oluştu. Polis ekipleri de pazar yerlerine giderek denetim yaptı. Ekipler hem pazarcıları hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Pazarcıları maske ve eldiven kullanma konusunda uyaran ekipler, ürünleri vatandaşların seçmemesini istedi. Uyarılara rağmen bazı pazarcıların ve vatandaşların bu kurallara uymadıkları görüldü. Polis ekiplerinin kurallara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem başlattığı öğrenildi. BAHÇELİEVLER’DE SEMT PAZARLARINDA POLİS DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Polis, Güncel
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