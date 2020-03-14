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Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı

BAHÇELİEVLER'de sokakta iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı.

14.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:28
Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı
BAHÇELİEVLER'de sokakta iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlarını çeken iki kişi birbirini yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, Sümbül Sokak'ta bir süre tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf da yanlarında bulundurdukları silahları çekerek ateşledi. Taraflardan biri karnından yaralanırken diğeri de ayağına isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sokakta inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Bahçelievler, Polis, Güncel

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