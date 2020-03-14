Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı
BAHÇELİEVLER'de sokakta iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı.
14.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:28
BAHÇELİEVLER'de sokakta iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlarını çeken iki kişi birbirini yaraladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, Sümbül Sokak'ta bir süre tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf da yanlarında bulundurdukları silahları çekerek ateşledi. Taraflardan biri karnından yaralanırken diğeri de ayağına isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sokakta inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Bahçelievler, Polis, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı