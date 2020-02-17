Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2)

İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada baba S.B. ile oğulları, K.B. ve S.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.