Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı Bahçelievler'de iki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı.
14.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:15
Bahçelievler 'de silahlı kavga: 2 yaralı
İSTANBUL - Bahçelievler'de iki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı. Silahlı çatışmada karnından ve bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Bahçelievler Çamlık Caddesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi sokağın ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma mahallede paniğe neden oldu. Kavga sonrasında iki kişi yaralandı. Mahalleli olay yerinde yerde yatan yaralıların başında beklerken durumu öğrenen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi sokağı güvenlik çemberine aldı. Ekipler olay yerinde çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Bacağından ve karnından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
İSTANBUL - Bahçelievler'de iki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı. Silahlı çatışmada karnından ve bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Bahçelievler Çamlık Caddesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi sokağın ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma mahallede paniğe neden oldu. Kavga sonrasında iki kişi yaralandı. Mahalleli olay yerinde yerde yatan yaralıların başında beklerken durumu öğrenen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi sokağı güvenlik çemberine aldı. Ekipler olay yerinde çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Bacağından ve karnından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
Etiketler : Bahçelievler, Çamlık, Polis, kavga, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı