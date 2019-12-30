Haberler » Güncel » BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI - Haber

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

30.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:21 BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B. sokakta  bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. 

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------

Olay yerinden görüntü

Polislerin inceleme yapması

 


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haber
17:28   Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Haber
17:28   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi - Haber
17:28   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Haber
17:28   MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak... - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
16:45   Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
30.12.2019 17:36:45