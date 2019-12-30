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Bahçelievler'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

30.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:31 Bahçelievler'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B. sokakta bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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