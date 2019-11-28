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BAHÇELİEVLER'DE SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALINDI... O ANLAR KAMERADA

BAHÇELİEVLER'de bir PTT şubesinde sırada bekleyen N.A.'nın cüzdanı arkasında bekleyen Fatma E. tarafından çalındı.

28.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:33BAHÇELİEVLER'DE SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALINDI... O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'de bir PTT şubesinde sırada bekleyen N.A.'nın cüzdanı arkasında bekleyen Fatma E. tarafından çalındı. Yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde geçen Pazartesi günü  N.A. isimli kadının cüzdanı çalındı. Cüzdanının olmadığını fark eden N.A., bunun üzerine polise ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PTT şubesinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler N.A.'nın cüzdanının sırada beklediği anda arkasında duran Fatma E.(40) tarafından, çantasının içerisinden yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti. Fatma E., aynı gün içerisinde Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Fatma E.'nin sırada N.A.'nın arkasında beklediği önce etrafındakilere baktığı, daha sonra N.A'nın sırt çantasını açarak cüzdanını aldığı ve kendi çantasına koyduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Fatma E.'nin N.A'nın cüzdanını alma anı


- İstanbul

Fevzi Çakmak Mahallesi, Bahçelievler, PTT, Güncel

Kaynak: DHA

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