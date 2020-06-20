BAHÇELİEVLER'DE ŞÜPHELİLERLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE ŞÜPHELİLERLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADAHaber-Kamera: Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- Bahçelievler'de sabah saatlerinde şüphelilerle motosikletli polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

20.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:49
BAHÇELİEVLER'DE ŞÜPHELİLERLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADA
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- Bahçelievler'de sabah saatlerinde şüphelilerle motosikletli polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 4 şüpheliden 2'sinin ekipler tarafından yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Hürriyet Mahallesi'nde sabah sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaşandı. İddiaya göre, motosikletli polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu bir otomobilden şüphelenerek otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunanlar, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de cadde üzerinde şüphelileri kovalamaya başladı. Bir süre sonra şüpheliler otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda 2 şüpheli yakalanırken 2 kişi ise kaçtı. Polis ekiplerinin, şüphelilerin kullandığı otomobilde yaptığı aramada çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayar çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan şüphelilerin otomobili bırakıp kaçması ve polisin 2 şüpheliyi yakalaması bölgede bulunan güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilden inip yaya olarak kaçtıkları görülüyor. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kayarak önünde duran kamyonete çarpıyor. Görüntülerde 2 kişinin ekiplerce yakalandığı görülüyor. BAHÇELİEVLER’DE ŞÜPHELİLERLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, DHA, Güncel, Haber

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