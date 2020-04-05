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BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ

Bahçelievler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri toplu taşıma araçlarında denetleme yaptı.

05.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:24
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ

Bahçelievler 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında  polis ekipleri toplu taşıma araçlarında denetleme yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında  alınan kararlar doğrultusunda toplu taşıma araçlarını durdurarak yüzde 50 kuralı, sosyal mesafe ve maske denetiminde bulundu. Otobüs ve midibüsleri durduran polis ekipleri sürücü ve yolcuları kurallar konusunda uyardı. Denetim sırasında vatandaş ve sürücülerin kurallara büyük oranda uydukları görüldü.

Görüntü dökümü:

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- Polis ekiplerinden görüntü

-Otobüs ve midibüslerin durdurulması

-Polisin uyarıları


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, İstanbul, Polis, Güncel
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