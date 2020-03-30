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Bahçelievler'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bahçelievler'de toplu taşıma araçları ile araçlardaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

30.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:45
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bahçelievler 'de toplu taşıma araçları ile araçlardaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarının yüzde 50 azaltılması ile 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkmamasına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, Bahçelievler'deki vatandaşların "Evde Kal" çağrısına genel olarak uyduğu görüldü.
İlçenin yoğun noktalarında ve meydanlarda denetim gerçekleştiren ekipler, toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşıyan 4 sürücüyü de uyararak, 392 lira para cezası uyguladı. Kapasitenin üstündeki yolcular da araçlardan indirildi.
Denetimler sırasında maske ve eldiven kullanan ekipler, durdurdukları araçlarda vatandaşlara, "evde kalınması, mevcut kalınmadıkça dışarı çıkılmaması" uyarılarında bulundu.
Yolcuların ateşini de ölçen ekipler, vatandaşlara, acil ihtiyaçlar için belediyeyi aramaları gerektiğini söyledi.
Bahçelievler Belediyesine bağlı araçlardan da vatandaşların sokağa çıkmaması ve evde kalması yönünde anonslar yapıyor.
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Bahçelievler’de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Güncel

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Bahçelievler'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı
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