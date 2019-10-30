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Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

30.10.2019 09:01
Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu'ndan Atatürk Havalimanı istikametine giden 34 LAH 634 plakalı servis minibüsü, D100 yol ayrımında aynı istikamette ilerleyen 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan servis şoförü ise emniyete götürüldü.
Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Atatürk Havalimanı, Basın Ekspres Yolu, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: AA


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