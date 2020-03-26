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Bahçelievler'de vatandaşa hijyen seti verildi

Bahçelievler'de vatandaşa hijyen seti verildiBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN, EV EV DOLAŞARAK BU VATANDAŞLARA HİJYEN SETİ DAĞITTI.

26.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:46
Bahçelievler 'de vatandaşa hijyen seti verildi
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN, EV EV DOLAŞARAK BU VATANDAŞLARA HİJYEN SETİ DAĞITTI. Çalışmaları yerinde takip eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız ama önlemlerimizi alıyoruz. Herkes verilen talimatlara uyarsa bu salgını en az hasarla atlatabileceğimize inanıyorum' dedi.
Bahçelievler Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelinde yaşayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan, yalnız yaşayan ve engelli vatandaşların adresleri tek tek tespit edildi. Belediye bünyesinde çalışan personellerden 'Vefa Destek Grubu' oluşturuldu. ve tespit edilen 17 Bin 77 haneye, içerisinde kolonya, havlu ve maske bulunan bir hijyen seti dağıtımı yapıldı. Ayrıca yine Vefa Destek Grupları tarafından ihtiyacı olanlara gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin temini sağlandı.
'YAŞLILARIMIZ KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMESİN DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri aldıklarını ve çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için yapılan çalışmaları anlattı. Bahadır, 'Çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız çok sıkı ve yerinde önlemler aldı. Hastalığı minimum seviyede geçiriyoruz. Bizler de 'Vefa Destek Grupları' oluşturduk. 65 yaş üstü ve kronik hastalar için evlerinde kalmaları önerildi. Bu insanlar evde kalınca bir takım ihtiyaçları olacak. Kendi günlük ihtiyaçları ve hijyen ihtiyaçları olacak. Bizler de Bahçelievler Vefa Destek Grubunu oluşturarak onlara yardımcı olmak istedik. Arkadaşlarımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların evlerine gidecekler. Yaklaşık 17.000 hane var. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir kit hazırladık. İçerisinde kolonya, maske, havlu ve uyulması gereken 14 kuralın yazılı olduğu bir bilgilendirme kitapçığı veriyoruz. Evde kalmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Ayrıca başka istekleri varsa da yardımcı oluyoruz. Örneğin alışverişleri yapılacaksa arkadaşlarımız gidip onların yerine yapıyor. Hepsi belediyemizin personelleridir. Yemek pişirecek durumda olmayan 65 yaş üstü büyüklerimiz için AŞ evlerimiz sürekli hizmet veriyor ve yemek dağıtımı gerçekleşiyor. Bizler onlara yalnız olmadıklarını, evde de belediyemizin, hükümetimizin yanlarında olduğunu hatırlatmak için çalışmalara başladık. Bu süreçte de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz? şeklinde konuştu. Bahçelievler’de vatandaşa hijyen seti verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Koronavirüs, DHA, Güncel

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Bahçelievler'de vatandaşa hijyen seti verildi

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