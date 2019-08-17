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Bahçelievler'de yağış nedeniyle yol çöktü

Bahçelievler'de yoğun yağış nedeniyle yolda çökme meydana gelirken, üzerindeki park halindeki araç ise suya gömüldü.

17.08.2019 16:15 Bahçelievler'de yağış nedeniyle yol çöktü
Bahçelievler'de yoğun yağış nedeniyle yolda çökme meydana gelirken, üzerindeki park halindeki araç ise suya gömüldü. Metro şantiyesinde bulunan iş makinasıyla araç çıkartılırken, çukur çevresinde güvenlik önlemi alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından İstanbul'da aniden başlayan sağanak yaşı nedeniyle bazı ev ve işyerlerini ve caddeleri su bastı. Aşırı yağış nedeniyle Bahçelievler Yenibosna Genç Osman Sokak üzerinde bulunan Metro inşaatı şantiyesinin önündeki yolda çökme meydana geldi. Bu sırada şantiyede çalışan bir işçiye ait park halindeki otomobil çöken yolda suya gömüldü. Yolun çöktüğünü gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Bu sırada şantiyede bulunan iş makineleriyle çekilen araç çukurdan çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak çukurun kapatılması için çalışma başlattı.
(Volkan Kayalar/İHA)

Bahçelievler, Güncel

Kaynak: İHA

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