Haberler » Güncel » Bahçelievler'de yangın; mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Haber

Bahçelievler'de yangın; mahsur kalanları itfaiye kurtardı

BAHÇELİEVLER'de bir apartmanda elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı.

14.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:27Bahçelievler'de yangın; mahsur kalanları itfaiye kurtardı
BAHÇELİEVLER'de bir apartmanda elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların bütün binayı sardığı yangında mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda saat 18.00'de yangın çıktı. Elektrik hatlarında çıkan yangın nedeniyle apartmanda bulunan tüm daireler yoğun duman içinde kaldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. ekipleri hem yangına müdahale edip, hem de apartmanda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Bazı daire sakinleri kendi imkanları ile apartmandan çıkarken, bazıları da evlerinin pencerelerine çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. Merdiven yardımıyla evlerin pencerelerine ulaşan itfaiye erleri, 9 kişiyi apartmandan tahliye etti. 5 kişinin de dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.


- İstanbul

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:52 AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı
20:52 Kuzey Kore: "ABD nükleer müzakerelere aralıkta yeniden başlamayı teklif etti"
20:50 Filistinli STK'lardan uluslararası topluma "İsrail'den hesap sorma" çağrısı
20:49 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (4)
20:48 İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendi
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:52:56