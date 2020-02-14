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BAHÇELİEVLER'DE YARALI KURTULAN KADIN KONUŞTU

Yılmaz OKUR / Bahçelievler'de çöken binanın yanındaki apartmanda yaşayan ve yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı.

14.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:24BAHÇELİEVLER'DE YARALI KURTULAN KADIN KONUŞTU

Yılmaz OKUR/ 'de çöken binanın yanındaki apartmanda yaşayan ve yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı. Bahtiyar Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar" dedi.

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çökme sırasında yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Bahtiyar Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane acili

-Bahtiyar Cengiz'in hastaneye getirilmesi

-Açıklamaları



Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

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