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Bahçelievler'de yaşlı vatandaşlara yardım eli

Bahçelievler'de yaşlı vatandaşlara yardım eli Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların market ihtiyaçlarını Bahçelievler Belediyesi ekipleri karşılıyor.

24.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:07
Bahçelievler 'de yaşlı vatandaşlara yardım eli
İSTANBUL - Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların market ihtiyaçlarını Bahçelievler Belediyesi ekipleri karşılıyor. Telefon ile ihtiyaçlarını belirten yaşlı vatandaşların isteklerini ekipler, evlerine kadar götürüyor.
Bahçelievler Belediyesi ilçe genelinde evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılara, ekipleri ile market hizmeti veriyor. 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli, evde bakım hastası, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir telefon hattı kuruldu. Kurulan bu çağrı merkezini arayan vatandaşlar, belediyeden ekip talebinde bulunuyor. Talebi değerlendiren belediye adrese ekiplerini yönlendiriyor. Adrese giden ekipler evdeki temel ihtiyaçların neler olduğunun listesini yaparak marketten alışveriş yaparak ihtiyaç sahibine teslim ediyor.
"Biz çıkamadığımız için iş siz gençlere düşüyor"
İhtiyaçlarının çok hızlı bir şekilde geldiğini belirten Kadın Perk, "Çocuklarım aslında her ihtiyacımı karşılıyor; ama bu sefer size haber verdim. Çok teşekkür ederim çok hızlı bir şekilde getirdiniz tüm ihtiyaçlarımı. Hakkınızı helal edin Allah güç kuvvet versin sizlere. Biz çıkamadığımız için iş siz gençlere düşüyor. Bizim yaşımızda olanlar evlerinde dursunlar" dedi. Bahçelievler’de yaşlı vatandaşlara yardım eli

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçelievler, Yerel

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Bahçelievler'de yaşlı vatandaşlara yardım eli

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