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Bahçelievler'de yıkılan binada güvenlik önlemleri alındı

Bahçelievler'de dün öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken ve etrafındaki bir binaya da ağır hasar veren 7 katlı apartmanın enkaz kaldırma işlemlerinin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

15.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:57Bahçelievler'de yıkılan binada güvenlik önlemleri alındı
'de dün öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken ve etrafındaki bir binaya da ağır hasar veren 7 katlı apartmanın enkaz kaldırma işlemlerinin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Bahçelievler Emek Caddesi Sokak'ta dün öğle saatlerinde 7 katlı boş bina büyük bir gürültü ile çökmüştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çöken binanın yanında bulunan apartman ağır hasar almıştı. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşların hasarlı binaya girişine izin verilmemesine karar verilmişti. Olay yerinde dün akşam saatlerinden bu yana devam eden çalışmalar bugün tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından enkazın kaldırılmasının ardından yıkılan binanın çevresinde demir kapılar ile güvenlik önlemi alındı. Binanın yıkılmasıyla ağır hasar gören apartman ise inşaat parçası düşmemesi için tel örgü ile kapatıldı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Narlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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