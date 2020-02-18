Haberler » Güncel » BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR - Haber

BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR

BAHÇELİEVLER'de 40 yıllık ağır hasarlı Gündoğdu apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

18.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:32  BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR
BAHÇELİEVLER'de 40 yıllık ağır hasarlı apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

26 'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi 'de bulunan binaların 4'ü kat maliklerinin kendi isteğiyle yıkıldırken  diğer 4 binadan ikisinin ise yıkımı bugün gerçekleşti.

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki 24 daire ve 6 dükkanın bulunduğu 6 katlı Gündoğdu Apartmanın yıkımı bugün yapıldı. Bina sakinlerinden olan Canan Kurt binada önce güçlendirme yapılmasına sonra da yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

BAHÇELİEVLER'DE 24 BİNA DAHA YIKILACAK

Bu hafta sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan hasarlı 24 binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek. Bugün yıkımı yapılan iki binanın kat maliklerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Binadan görüntü

Yıkım çalışmalarından görüntü

Yıkımdan drone görüntüsü


- İstanbul

Bahçelievler, İstanbul, Gündoğdu, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 14:59:38