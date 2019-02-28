Bahçelievler'deki Cinayet Davasında İki Kardeş Hakim Karşısına Çıktı

Kaynak: DHA

Bahçelievler'de 25 yaşındaki Soner Alkış'ın, sevgilisi Mine Gül'ün ağabeyinin evinde öldürülmesine ilişkin açılan davada iki kardeşin yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanık Tufan Gül., Soner Alkış'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Diğer tutuklu sanık Mine Gül de "Bu olay en çok beni üzdü. Onu seviyordum birbirimizi seviyorduk hala olayın şokunu atlatmış değilim" dedi.Duruşmada dinlenen Soner Alkış'ın ablası Semra Koçkar ise " Mine, 'seni Vatan Şaşmaz gibi öldüreceğim' diyordu. Biz sevgili oldukları için 'birbirlerine kıyamazlar' diye düşünüyorduk" diye konuştu.BU OLAY EN ÇOK BENİ ÜZDÜ BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK"Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Tufan Gül ve Mine Gül hazır bulundu. Sanık Mine Gül., 3 yıldır duygusal ilişki yaşadığı Soner Alkış'ın olay günü kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sosyal medya kullanmıyorum öğrenmiş, bana biraz kızdı. Tartışmamız oldu telefonu yüzüne kapattım. Eve geldi. Ardından ağabeyimin evine gittik" dedi. Kuran'a el basmasına rağmen Soner Alkış'ın, sözlerine inanmadığını anlatan Mine Gül., tartışma sonrası aralarında boğuşma yaşandığını o sırada ağabeyinin geldiğini belirterek, "Soner, ağabeyimin üzerine yürüdü. Ağabeyim de silah çıkardı. Soner, 'Sıksana lan sık! Erkek misin?' demeye başladı. Daha sonra silahın patlama sesini duydum. Ateş edilince kendimden geçmişim. Öldüğünü karakolda öğrendim.Onu seviyordum birbirimizi seviyorduk hala olayın şokunu atlatmış değilim" diye konuştu"KORKUTMAK İSTEYEREK ATEŞ ETTİM"Sanık Tufan Gül de olay günü eve geldiğinde tanımadığı şahsı kardeşinin üzerinde gördüğünü ve aralarında küfürleşme olduğunu belirterek, "Kardeşime saldırmış bir şahsın üzerinde silah bulunduğunu düşündüğümden silah doğrulttum.Korkudan elim ayağım titriyordu. Silahı görünce 'Sık ulan şerefsiz sıkmazsan, ben size sıkacağım' diyerek bağırmaya başladı. Bir anda üzerime doğru geldi. Üzerinden bir şey çıkartıp bana ve kardeşime zarar vereceğini düşünerek o anki korku ve panikle onu da korkutmak isteyerek ateş ettim. Nereye doğru ateş ettiğimi ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kardeşimin Soner ile görüştünü bilmiyordum." dedi."MİNE, KARDEŞİME 'SENİ VATAN ŞAŞMAZ GİBİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYORDU"Şikayetçi Soner Alkış'ın ablası Semra Koçkar da, "Telefonda kardeşimin vurulduğu bana söylenince, isim söylenmediği halde ben telefondayken 'Mine kardeşimi vurdu' diye bağırmışım. İkisinin kavga ettiklerini biliyorum. Aklıma o geldi direkt. Mine, kardeşime 'Seni Vatan Şaşmaz gibi öldüreceğim' diyordu. Senin sonun böyle olacak' diyordu. Ancak biz sevgili oldukları için 'birbirlerine kıyamazlar' diye düşünüyorduk. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.Mine ve Tufan Gül kardeşlerin "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. - İstanbul