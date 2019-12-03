BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS

BAHÇELİEVLER'de sokak ortasında tartıştığı Cemil Ceylan'ı (23) silahla öldüren Bilal Daldal "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bahçelievler'de 21 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Cemil Ceylan'la tartışan Bilal Daldal, Ceylan'ı sokak ortasında silahla vurarak, öldürdü. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu olarak yargılanan sanık Bilal Daldal ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanığa son sözünü sorduğunda Daldal, "Ben 15 yaşından beri ev geçindiren bir insanım. Kendimi ve kardeşimi üniversitede okuttum. Böyle bir üzücü olay yaşandığı için üzgünüm ve pişmanım." dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önce sanığı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Sonrasında da haksız tahrik olduğuna hükmederek, cezayı 18 yıl hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve Bilal Daldal'ın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası ve bin lira para cezası verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Bilal Daldal hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "Ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

- İstanbul