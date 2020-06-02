Bahçelievler'deki minibüsler Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi

İlçedeki minibüsleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte ettiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şoförlere de alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

02.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:48
İlçedeki minibüsleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte ettiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şoförlere de alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 taşıma kapasitesi zorunluluğunun kaldırılmasıyla bu araçlarda yeniden yoğunluk yaşanmaya başladı.
Bahçelievler Belediyesi görevlileri, tedbirler çerçevesinde minibüslerde dezenfeksiyon işlemi yaparak, camlarına "hijyenik minibüs" etiketi yapıştırdı. Sadece bir hafta geçerli hijyen belgesi verilecek 450 minibüse haftada bir kez aynı işlem yapılacak.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da Şirinevler toplu minibüs durakları alanında minibüs şoförlerine ve yolculara, normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi.
Bahadır, burada yaptığı konuşmada, taksilere yönelik daha önce yaptıkları dezenfeksiyon çalışmasını, minibüsler için de başlattıklarını ve durakta dezenfeksiyon istasyonu kurduklarını söyledi.
Asıl mesleği doktorluk olduğu için şoförleri salgın ve alınan tedbirler konusunda bilgilendirdiğini dile getiren Bahadır, amaçlarının şoförlerin ve yolcuların sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Bahçelievler’deki minibüsler Kovid-19’a karşı dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Hakan Bahadır, Bahçelievler, Güncel, Haber

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