Bahçelievler'deki Silahlı Kavga

13 Kasım 2018 Salı 14:06



13 Kasım 2018 Salı 14:06

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde iki grup arasında seyyar tezgah açma yüzünden çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Diğer şüpheli Mehmet Ç'nin kavgada silahla yaralandığı, Bağcılar'da kaldırıldığı özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Kavgaya müdahale ederken şüphelilerin açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak yaralanan polis memuru Erdinç F'nin ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Öte yandan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı belirlenen 4 tabanca da ele geçirildi.