Bahçelievler'deki Silahlı Kavga

Bahçelievler
'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Şirinevler
Mahallesi Mahmutbey
Caddesi üzerinde iki grup arasında seyyar tabla açma yüzünden çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi
'ne sevk edildi.
Diğer şüpheli Mehmet Ç'nin kavgada silahla yaralandığı, Bağcılar
'da kaldırıldığı özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak yaralanan polis memuru Erdinç F'nin ise Bakırköy Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde yapılan aramada kavgada kullanılan 4 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.